Il ’Rabotti’ al Sassuolo Premiati i baby del Santos

Il Sassuolo Under 16 batte i pari età della Reggiana e l’Under 17 del Santos 1948 e si aggiudica l’edizione 2025 del Memorial intitolato a Davide Rabotti, l’ex giocatore del Santos mancato quattro anni orsono a soli 21 anni. Mercoledì in via Clelia Fano, al centro sportivo Gino Lari, sul sintetico intitolato proprio a Davide Rabotti, si è giocato l’avvincente triangolare che, alle 19, ha visto in campo Santos 1948-Sassuolo, con la vittoria dei neroverdi per 1-0; alle 20 Reggiana-Sassuolo, coi modenesi che replicano il risultato precedente; mentre, alle 21, si è giocato Reggiana-Santos, coi granata in trionfo per 3-0, forti di una difesa invalicabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il ’Rabotti’ al Sassuolo. Premiati i baby del Santos

In questa notizia si parla di: rabotti - sassuolo

Festa del Santos 2025 Un pomeriggio speciale, quello di sabato 13 settembre, al Campo Rabotti: la giornata è iniziata con la prima gara di campionato della Juniores Élite, è proseguita con le partite dei più piccoli e si è conclusa con la tradizionale sfil - facebook.com Vai su Facebook

Sassuolo, sirene estere per il baby Knezovic: Mainz e Club Brugge sul talento croato - Nella Primavera del Sassuolo c’è un talento che sta brillando sempre più: si tratta di Borna Knezovic, fantasista classe 2005 che in questa stagione ha messo a segno 18 reti in 34 presenze con otto ... Secondo tuttomercatoweb.com