Il provocante “LoveLive“ di Camila Raznovich debutta al Lirico.

19 set 2025

Il 25 ottobre al Teatro Lirico Giorgio Gaber debutta LoveLive, lo spettacolo-evento di Camila Raznovich (nella foto). Dopo l’esperienza di Loveline, il programma di MTV che ha cambiato il modo di parlare di sessualità in Italia, Camila torna a confrontarsi con il pubblico dal vivo in un appuntamento che aggiorna l’esperienza tv, intrecciando la contemporaneità con la dimensione del teatro per raccontare l’evoluzione del sesso e di tutto ciò che gli ruota intorno. Un’ora e mezza senza filtri, dove il teatro diventa il luogo per osare e per affrontare a viso aperto domande e paure legate alla sfera sessuale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

