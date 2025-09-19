il profumo del finocchietto selvatico

Odora di vento caldo, di salmastro, di mare, e il suo aroma penetrante e intenso è il biglietto da visita della piena estate. Il finocchietto selvatico, nome scientifico Foeniculum vulgare, è una pianta tipica delle regioni costiere del Mediterraneo, dove cresce spontaneamente soprattutto lungo le strade, nei prati aridi, sui pendii assolati e in mezzo alle rocce. La sua adattabilità, infatti, lo rende capace di resistere a lunghi periodi di siccità e suoli poveri. È parente strettissimo del finocchio che si trova negli orti e nei negozi e che è coltivato essenzialmente per il grumolo, la parte commestibile, costituita dall’insieme delle guaine fogliari bianche e carnose che si sviluppano attorno al breve fusto conico, direttamente a livello del terreno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

