Il professore romano Francesco Lucioli si è aggiudicato la seconda edizione del Premio Barnaba con il racconto La felicità è una mela
Arezzo, 19 settembre 2025 – , raffinato e a tratti ironico viaggio tra le stupende sale della Galleria Borghese, in dialogo con i due protagonisti e le opere in mostra. La premiazione si è tenuta nella mattina di oggi, venerdì 19 settembre, a Pieve Santo Stefano (AR), nell’ambito della prestigiosa cornice del Premio Pieve Saverio Tutino. Il Premio Barnaba. Un museo, una storia è un concorso promosso dal Museo Galileo in collaborazione con la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale e con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici e di ICOM Italia, ed è dedicato a racconti autobiografici inediti, capaci di trasportare il lettore in esperienze vissute nelle sale dei musei. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: professore - romano
Alessandro Loschiavo, il designer e professore romano morto in un incidente stradale a Capalbio
Dipartimento di Scienze Giuridiche - Unisa. . Un salto nella storia con il Professore Giovanbattista Greco del DSG di Unisa per parlare di Diritto Romano. Cosa fare per superare questo esame ? #unisa #giurisprudenza #dsgsocialunisa #unisa Vai su Facebook
Premio Barnaba: vince Francesco Lucioli con il racconto La felicità è una mela.
Il professore romano Francesco Lucioli si è aggiudicato la seconda edizione del Premio Barnaba con il racconto La felicità è una mela - La premiazione si è tenuta nella mattina di oggi, venerdì 19 settembre, a Pieve Santo Stefano nell’ambito della prestigiosa cornice del Premio Pieve Saverio Tutino ... Si legge su lanazione.it