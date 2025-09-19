Il professore di Pisa aggredito dai ProPal | Spaventato? Sì oggi a me domani a un altro
Preoccupato per la pericolosa deriva antisemita nella quale sta cadendo il nostro Paese. Infastidito per la visibilità mediatica («non ci sono abituato»). E convinto che le grottesche parole del rettore dell'università di Pisa siano solo frutto di un «fraintendimento». Ha una voce ferma, ma tormentata Rino Casella, il professore malmenato perché non in linea con lo storytelling filo Hamas portato avanti dagli attivisti ProPal. Tre giorni fa un gruppo di radical chic universitari, con Rolex al polso e kefiah al collo, hanno prima interrotto le lezioni all'ateneo pisano, salvo poi malmenare Casella. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: professore - pisa
Blitz Pro Pal all'Università di Pisa, un professore contuso
Pisa, manifestazione pro-Pal all’università finisce malissimo: professore rimane contuso
Pisa, blitz pro-pal in ateneo: professore ferito sporge denuncia
Pisa, professore aggredito da un gruppo pro Pal: "Mi sono preso un pugno" #Mattino5 - X Vai su X
All'università di Pisa cresce la violenza antisemita. Gli attivisti pro Pal irrompono la lezione e aggrediscono il professore Rino Casella accusato di essere "sionista". Smentiti quelli che ripetono che negli atenei non c'è un clima d'odio crescente. - facebook.com Vai su Facebook
Prof aggredito a Pisa, la guerra a Gaza divide anche le università; Prof pestato a Pisa perché sionista: Io vittima di un'aggressione fascista; Prof aggredito dai Propal a Pisa: attacco contro Università.
Pisa, parla il professore aggredito dai ProPal: “Spaventato? Sì, oggi a me domani a un altro” - Preoccupato per la pericolosa deriva antisemita nella quale sta cadendo il nostro Paese. Si legge su iltempo.it
Blitz ProPal all'università di Pisa, professore portato al Pronto soccorso - Il gruppo di studenti filopalestinesi ha fatto irruzione in un'aula del Polo Piagge dell'Università di Pisa, interrompendo una lezione ... Lo riporta iltempo.it