Il professore di Pisa aggredito dai ProPal | Spaventato? Sì oggi a me domani a un altro

Iltempo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Preoccupato per la pericolosa deriva antisemita nella quale sta cadendo il nostro Paese. Infastidito per la visibilità mediatica («non ci sono abituato»). E convinto che le grottesche parole del rettore dell'università di Pisa siano solo frutto di un «fraintendimento». Ha una voce ferma, ma tormentata Rino Casella, il professore malmenato perché non in linea con lo storytelling filo Hamas portato avanti dagli attivisti ProPal. Tre giorni fa un gruppo di radical chic universitari, con Rolex al polso e kefiah al collo, hanno prima interrotto le lezioni all'ateneo pisano, salvo poi malmenare Casella. 🔗 Leggi su Iltempo.it

