Il prodigio di San Gennaro è compiuto | il sangue si è sciolto
Il miracolo è avvenuto. San Gennaro ha sciolto il suo sangue. L'annuncio del vescovo di Napoli Mimmo Battaglia ha dato l'annuncio alle ore 10.07, accompagnato dallo sventolio del fazzoletto e seguito dallo scrosciante applauso di un Duomo gremito. L'impressione è che la liquefazione fosse. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: prodigio - gennaro
Dove vedere il prodigio di San Gennaro del 19 settembre 2025 in diretta tv: orari e canale
San Gennaro, in Duomo la grande attesa per il prodigio
Napoli, miracolo di San Gennaro: si scioglie il sangue e il prodigio si ripete
Festeggiamenti di San Gennaro, il prodigio al Duomo. Il piano traffico del Comune di Napoli per il 19 settembre, giorno del martirio cristiano. - facebook.com Vai su Facebook
San Gennaro si ripete il miracolo | il sangue si è sciolto.
Miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto alle 10.08: si rinnova il prodigio del patrono di Napoli - 08 ed è stato accolto da un lungo applauso delle persone presenti nel Duomo di ... Lo riporta msn.com
San Gennaro, è il giorno del prodigio: il sangue si è sciolto. Fico e Sangiuliano tra i fedeli - Dopo la messa delle 10, il cardinale don Mimmo Battaglia si reca nella Cappella del Tesoro. napoli.repubblica.it scrive