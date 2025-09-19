Il prodigio di San Gennaro è compiuto | il sangue si è sciolto

Napolitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il miracolo è avvenuto. San Gennaro ha sciolto il suo sangue. L'annuncio del vescovo di Napoli Mimmo Battaglia ha dato l'annuncio alle ore 10.07, accompagnato dallo sventolio del fazzoletto e seguito dallo scrosciante applauso di un Duomo gremito. L'impressione è che la liquefazione fosse. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prodigio - gennaro

Dove vedere il prodigio di San Gennaro del 19 settembre 2025 in diretta tv: orari e canale

San Gennaro, in Duomo la grande attesa per il prodigio

Napoli, miracolo di San Gennaro: si scioglie il sangue e il prodigio si ripete

San Gennaro si ripete il miracolo | il sangue si è sciolto.

prodigio san gennaro 232Miracolo di San Gennaro, il sangue si &#232; sciolto alle 10.08: si rinnova il prodigio del patrono di Napoli - 08 ed è stato accolto da un lungo applauso delle persone presenti nel Duomo di ... Lo riporta msn.com

prodigio san gennaro 232San Gennaro, &#232; il giorno del prodigio: il sangue si è sciolto. Fico e Sangiuliano tra i fedeli - Dopo la messa delle 10, il cardinale don Mimmo Battaglia si reca nella Cappella del Tesoro. napoli.repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Prodigio San Gennaro 232