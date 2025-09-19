Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il costo dell’energia elettrica in Italia. Oggi, 19 Settembre 2025, il valore medio del PUN si attesta a 0,116 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 18 Settembre 2025, si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo registrato è stato di 0,090 €kWh alle ore 14, mentre il massimo ha raggiunto 0,181 €kWh alle ore 20. Le ore più economiche sono risultate quelle centrali della giornata (dalle 13 alle 16), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia serale, tra le 19 e le 21. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

