Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano permette di stimare con precisione la spesa mensile e annuale, valutare le offerte del mercato libero e capire se conviene restare nel servizio di tutela della vulnerabilità. In questo articolo analizziamo il prezzo della materia prima gas aggiornato a oggi, 19 Settembre 2025, e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 19 Settembre 2025 è fissato da ARERA in 0,422648 €Smc (valore di agosto 2025, ultimo disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del gas per le famiglie oggi

Il prezzo dell’energia è stato manipolato per due anni: stangate alle famiglie, 5 miliardi di utili per i produttori

