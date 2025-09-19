Il presidente Sergio Mattarella a Napoli lunedì 22 settembre | il piano traffico

Fanpage.it | 19 set 2025

Piano traffico ad hoc in vista dell'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella lunedì 22 settembre, a Napoli per una serie di iniziative pubbliche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

