Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al ' varo' dei bus elettrici Air Campania

Prosegue il programma regionale di ammodernamento del parco mezzi delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma. Martedì 23 settembre 2025, alle 12,30, a Caserta, presso la sede operativa di AIR Campania in via Appia Antica 29, località Ponteselice, saranno presentati i nuovi autobus. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: presidente - regione

È morto Giuseppe Martellotta, l'unico presidente della Regione proveniente dal Brindisino

Morto l'ex presidente della Regione Puglia Giuseppe Martellotta: il cordoglio di Emiliano

Quanti mandati può fare un presidente di Regione?

LA SCELTA Dopo la lettera di Sindaco e Presidente di Regione, Italian Exhibition Group ha annunciato ieri pomeriggio di aver comunicato all’Ente del Turismo israeliano il "venir meno delle condizioni per la presenza in Fiera". Vai su Facebook

Rettore Macerata apre incontri con candidati presidente Regione. Primo faccia a faccia con Ricci. Futuro migliore per università #ANSA - X Vai su X

«Veneto al voto il 23 e 24 novembre come Campania e Puglia»: De Luca rivela la data delle elezioni regionali; Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al 'varo' dei bus elettrici Air Campania; In Campania si vota per la Regione il 23 e 24 novembre. La decisione del governatore De Luca.

Elezioni Regionali in Campania, De Luca fissa la data: si vota il 23 e 24 novembre - Fissata la data delle elezioni regionali per decretare il successore di De Luca alla Regione Campania: si svolgeranno il 23 e 24 novembre ... Secondo quotidianodelsud.it

Elezioni in Regione Campania. De Luca incalza: “O il programma è serio o non c’è nessuno vincolo di coalizione” - Nel corso dell’inaugurazione della nuova sede dell’Ance Aies Salerno, il Presidente Vincenzo De Luca è tornato a parlare delle elezioni in programma per il cambio al vertice dalla Regione Campania. Si legge su ondanews.it