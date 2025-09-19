Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al ' varo' dei bus elettrici Air Campania

Casertanews.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il programma regionale di ammodernamento del parco mezzi delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma. Martedì 23 settembre 2025, alle 12,30, a Caserta, presso la sede operativa di AIR Campania in via Appia Antica 29, località Ponteselice, saranno presentati i nuovi autobus. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presidente - regione

È morto Giuseppe Martellotta, l'unico presidente della Regione proveniente dal Brindisino

Morto l'ex presidente della Regione Puglia Giuseppe Martellotta: il cordoglio di Emiliano

Quanti mandati può fare un presidente di Regione?

«Veneto al voto il 23 e 24 novembre come Campania e Puglia»: De Luca rivela la data delle elezioni regionali; Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al 'varo' dei bus elettrici Air Campania; In Campania si vota per la Regione il 23 e 24 novembre. La decisione del governatore De Luca.

presidente regione campania vincenzoElezioni Regionali in Campania, De Luca fissa la data: si vota il 23 e 24 novembre - Fissata la data delle elezioni regionali per decretare il successore di De Luca alla Regione Campania: si svolgeranno il 23 e 24 novembre ... Secondo quotidianodelsud.it

presidente regione campania vincenzoElezioni in Regione Campania. De Luca incalza: “O il programma è serio o non c’è nessuno vincolo di coalizione” - Nel corso dell’inaugurazione della nuova sede dell’Ance Aies Salerno, il Presidente Vincenzo De Luca è tornato a parlare delle elezioni in programma per il cambio al vertice dalla Regione Campania. Si legge su ondanews.it

Cerca Video su questo argomento: Presidente Regione Campania Vincenzo