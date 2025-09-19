Il Presidente del Consiglio Europeo Sergio Costa arriva a Palazzo Chigi – Il video

19 set 2025

(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2025 Il Presidente del Consiglio Europeo António Costa è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Il Presidente del Consiglio Europeo Sergio Costa arriva a Palazzo Chigi; Mattarella a Bruxelles visita le Istituzioni europee; Mattarella: “Integrazione europea un’avventura straordinaria”.

presidente consiglio europeo sergioIl Presidente del Consiglio Europeo Sergio Costa arriva a Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio Europeo António Costa è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni. Riporta ilgiornale.it

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa in visita a Kiev - Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas e la Commissaria all'Allargamento Marta Kos sono in visita a Kiev, dove incontreranno il presidente Volodymyr ... Secondo notizie.tiscali.it

