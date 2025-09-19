Il Presidente del Consiglio Europeo Sergio Costa arriva a Palazzo Chigi – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2025 Il Presidente del Consiglio Europeo António Costa è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Rosa Caposiena è il nuovo presidente del Consiglio comunale di San Severo: "E' ora di cambiare marcia"
Verso il nuovo presidente. Definito il consiglio direttivo
Consiglio superiore di sanità, Mantovani esce di scena: il nuovo presidente è Alberto Siracusano
