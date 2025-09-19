Il premio nobel Giorgio Parisi | Intelligenza artificiale regole certe e un centro europeo per lo sviluppo

Qualche mese fa, Giorgio Parisi, accademico e premio Nobel per la Fisica nel 2021, cercò e riuscì in un esperimento inquietante con l'Intelligenza artificiale: convincere il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Il premio nobel Giorgio Parisi: «Intelligenza artificiale, regole certe e un centro europeo per lo sviluppo»

