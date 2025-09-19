Il ' Popolo della famiglia' di Capitanata punta sull' agente di commercio Marco Laccetti

Marco Laccetti, 3gente di commercio 36enne e padre di quattro figli, è stato nominato coordinatore provinciale del Popolo della Famiglia, il movimento politico che si ispira ai principi della dottrina sociale della Chiesa cattolica, si propone di riportare al centro della vita pubblica i valori. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

