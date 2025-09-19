Il ponte sul torrente Marano verrà demolito e ricostruito con l' arrivo dei cantieri modifiche alla viabilità
L'amministrazione comunale di Riccione ha annunciato che lunedì (22 settembre) prenderanno il via i lavori preliminari per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Marano, in viale D'Annunzio. Questi interventi segnano un passo fondamentale verso la demolizione della vecchia struttura e la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: ponte - torrente
Precipita dal ponte sul sentiero delle miniere finendo nel torrente: paura per un turista
Rimaggio, torrente in sicurezza. Ponte e mercato saranno rivisti
La (parziale) copertura del torrente San Filippo tra le opere connesse al Ponte, l'Aula dice sì
SP27 Passo dello Stelvio – Divieto ai mezzi oltre 44 tonnellate sul ponte del torrente Solco #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 Vai su Facebook
Riccione, nuovo ponte sul Marano, via ai lavori: come cambia la viabilità - L’Amministrazione comunale di Riccione comunica che lunedì 22 settembre prenderanno il via i lavori preliminari per la realizzazione del nuovo ponte ... Segnala corriereromagna.it
Il ponte sul Marano costerà 2 milioni - Il Comune ha messo a bilancio circa 2,5 milioni di euro per ricostruire il ponte sul fiume Marano lungo il viale d’Annunzio. Secondo ilrestodelcarlino.it