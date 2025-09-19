Il piano di sanzioni dell’Ue e l’eccezione di Israele

Il 17 settembre la Commissione europea ha proposto un piano di sanzioni nei confronti di Israele per le sue azioni a Gaza. L’adozione delle principali misure proposte dipenderà dall’approvazione degli Stati membri all’interno del Consiglio nei prossimi giorni, con un ruolo determinante dell’ Italia. Nel febbraio 2022, l’invasione russa dell’Ucraina portò l’Unione europea a introdurre un ampio regime di sanzioni economiche e diplomatiche. Non fu una novità: già in passato, di fronte a gravi violazioni del diritto internazionale – dal Sudan alla Libia, fino alla Costa d’avorio – Bruxelles aveva adottato misure restrittive contro governi accusati di crimini di guerra o contro l’umanità. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

