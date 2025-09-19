Il peggio… Patrizia Groppelli parole dure su Katia Ricciarelli dopo le polemiche su Pippo Baudo

Mercoledì 24 settembre torna in prima serata CasaLollo 3, il format firmato dalla redazione di LolloMagazine che anche questa stagione promette rivelazioni e ospiti di peso. Tra i protagonisti della nuova puntata ci sarà Patrizia Groppelli, opinionista televisiva nota per il suo tono diretto, che non ha esitato a dire la sua sull’ultima polemica che ha travolto Katia Ricciarelli. Nei giorni scorsi la soprano è stata infatti al centro delle critiche dopo alcune dichiarazioni rilasciate a Verissimo, dove aveva commentato in maniera controversa la figura della segretaria di Pippo Baudo, suo ex marito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Patrizia Groppelli: “Fui tradita dal mio ex, ma nega”/ “Senza Alessandro Sallusti non ce l’avrei fatta” - “A sensazione, da uno sguardo di due persone, capivo che c’era qualcosa ma alla fine loro negavano sempre”, e Federica Panicucci ha di nuovo incalzato la sua ospite: “Quindi come hai fatto ad avere la ... Scrive ilsussidiario.net

Patrizia Groppelli commossa mostra la fede in tv: «Ho sposato Allessandro Sallusti. Oggi sono sono libera». Lui (ironico): «È stata una sanatoria» - L'opinionista, in collegamento con Pomeriggio Cinque, ha confermato il rumors lanciato da Dagospia. Riporta ilmessaggero.it