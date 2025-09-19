Il Pd sempre più Partito Devastato | la Direzione col bavaglio elettorale fa scattare la guerriglia interna
Un dirigente di Energia Popolare, la corrente che fa capo a Stefano Bonaccini la sintetizza così: «Abbiamo fatto proprio un bel capolavoro». Parla dell’esplosione dei conflitti interni provocata dalla convocazione della Direzione Pd, fissata per martedì prossimo, alla vigilia del voto nelle Marche. « Schlein convoca la Direzione dopo 7 mesi, a 5 giorni dal voto nelle Marche – e quindi non si discute-, e la minoranza che fa? Si divide e litiga. Complimenti.», ha detto l’anonimo bonacciniano all’agenzia di stampa Adnkronos, a proposito del fatto che un pezzo dell’area riformista ha annunciato il forfait sia alla riunione della componente che si terrà domani, sia all’appuntamento di martedì. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Il Pd nel marasma. E l’ex capogruppo ora certifica: "Il partito è morto" - L'obiettivo è quasi scontato: sfrattare Elly Schlein dalla segreteria nazionale prima delle elezioni politiche nel 2027. Si legge su ilgiornale.it
Dazi, Laureti (PD): accordo Ue-Usa produrrà conseguenze devastanti sul nostro export - Usa, che mette nero su bianco l’intesa raggiunta in Scozia fra i presidenti ... Lo riporta partitodemocratico.it