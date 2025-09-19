Il passo in più di Tajani | L’Italia sta con l’Onu sullo Stato palestinese

Quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Io non sono mai stato contrario allo Stato palestinese. Ho detto che noi non possiamo riconoscere uno Stato palestinese che non riconosca Israele o non sia riconosciuto da Israele, che è una cosa ben diversa". Con queste parole il ministro degli Esteri, Antonio Tajani (in foto), è intervenuto ieri durante la sessione del question time alla Camera. L’Italia, ha spiegato, è favorevole alla "Dichiarazione di New York" dell’Assemblea generale dell’Onu per uno Stato palestinese, ma oggi non è possibile riconoscerlo "perchè è assolutamente inutile: da una parte c’è Hamas e dall’altra l’Autorità nazionale palestinese (Anp)". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il passo in pi249 di tajani l8217italia sta con l8217onu sullo stato palestinese

© Quotidiano.net - Il passo in più di Tajani : "L’Italia sta con l’Onu sullo Stato palestinese"

In questa notizia si parla di: passo - tajani

Tajani:"5% a Difesa è passo coraggioso"

Tajani al TG4: "In Alaska un passo avanti concreto per la pace. L'Italia resta in prima linea per chiudere i conflitti"

Guerra Ucraina, Tajani: Vertice Casa Bianca positivo, passo in avanti verso la pace – Il video

Cerca Video su questo argomento: Passo Pi249 Tajani L8217italia