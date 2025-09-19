Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni: La nuova stagione vede Odile al comando della Galleria e la scelta di un nuovo stilista: Ettore Marchesi affascina tutti, ma nasconde segreti pronti a sconvolgere tutto. Odile è pronta a scuotere le fondamenta della Galleria Milano Moda. Dimenticate la giovane inesperta: nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda dall’8 settembre, la vedremo trasformarsi in una leader decisa, chiamata a fare scelte cruciali per il futuro dell’atelier. A partire dalla nomina del nuovo stilista, un ruolo chiave per rilanciare l’immagine e il prestigio della Galleria. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni: Tancredi Allontanato, Odile Al Comando!