Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025 | Marcello e Adelaide sotto attacco
© US AuroraTV Adelaide di Sant’Erasmo e il giovane promesso sposo Marcello Barbieri sotto attacco nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore. Nonostante l’intervento di Umberto e Tancredi, il giornalista Anselmo Conaro pubblica un articolo diffamatorio sui due fidanzati capace di generare parecchi malumori. Soltanto l’intervento di Rosa Camilli, invitata da Umberto a scrivere un articolo per difendere la coppia, risolve la situazione. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1 e in streaming in diretta e replica on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
