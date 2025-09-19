La decima stagione Il Paradiso delle Signore prosegue con il consueto appuntamento pomeridiano su Rai Uno. Nelle prossime puntate al centro dei riflettori troveremo ancora Adelaide. La contessa sarà al centro di un articolo diffamatorio che sarà pubblicato e che rischierà di minare la sua reputazione. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 22 al 26 settembre sul primo canale Rai. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, articolo diffamatorio su Adelaide. La storyline prenderà il via nel momento in cui un giornalista senza scrupoli – Anselmo Conaro – deciderà di pubblicare un articolo che vedrà al centro Adelaide. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore 10, trame puntate dal 22 al 26 settembre: Adelaide subisce un duro colpo