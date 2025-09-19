Il paradiso delle signore 10 anticipazioni puntata del 19 settembre 2025
anticipazioni e dettagli sulla puntata del 19 settembre 2025 de il paradiso delle signore. La decima puntata della stagione di Il Paradiso delle Signore, in programmazione per il 19 settembre 2025, promette di offrire nuovi sviluppi nella trama ambientata negli anni Sessanta a Milano. La puntata, trasmessa in prima visione su Rai 1 alle ore 16:00, rappresenta il quinto episodio della settimana dedicata alla daily. La serie è disponibile anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che on demand. sinossi e anticipazioni principali della puntata del 19 settembre. Nella puntata odierna si assiste a un riavvicinamento tra Elvira e Luisa, che contribuisce a riportare la serenità all’interno della famiglia Amato, nonostante le preoccupazioni legate alla persistente tosse del giovane Andrea. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
