A pagare gli effetti del Pandoro-gate sono stati i dipendenti di Chiara Ferragni, o meglio gli ex dipendenti dal momento che tre su quattro sono stati mandati via: a rivelarlo è Open che ha reso noto il contenuto nel fascicolo dei conti aggiornati depositato in camera di commercio. “L’amministratore chiamato a tamponare le perdite societarie, Claudio Calabi, spiega come ha usato le forbici per contenere le spese visto che il fatturato si è disintegrato e cita la ‘riduzione del personale dipendente, attualmente composto da n. 6 dipendenti'” si legge nell’articolo. Calabi, quindi, avrebbe operato quello che viene definito un “taglio draconiano” con una riduzione complessiva del 78% degli organici della società. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il Pandoro-gate lo pagano i dipendenti di Chiara Ferragni: “Tre su quattro sono stati mandati via”

Il mercato dell'influencer marketing cresce ma i guadagni di molti creator calano. Sono le conseguenze di un settore in evoluzione, ancora segnato dal Pandoro gate

Chiara Ferragni: fatturato in calo di oltre 16 milioni dopo il Pandoro Gate

