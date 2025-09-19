Il Pandoro-gate lo pagano i dipendenti di Chiara Ferragni | Tre su quattro sono stati mandati via

A pagare gli effetti del Pandoro-gate sono stati i dipendenti di Chiara Ferragni, o meglio gli ex dipendenti dal momento che tre su quattro sono stati mandati via: a rivelarlo è Open che ha reso noto il contenuto nel fascicolo dei conti aggiornati depositato in camera di commercio. “L’amministratore chiamato a tamponare le perdite societarie, Claudio Calabi, spiega come ha usato le forbici per contenere le spese visto che il fatturato si è disintegrato e cita la ‘riduzione del personale dipendente, attualmente composto da n. 6 dipendenti'” si legge nell’articolo. Calabi, quindi, avrebbe operato quello che viene definito un “taglio draconiano” con una riduzione complessiva del 78% degli organici della società. 🔗 Leggi su Tpi.it

