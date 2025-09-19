Il Palio de san Michele Tre giorni di rievocazioni

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’edizione numero 63 del Palio de San Michele prende il via oggi con l’apertura delle taverne enogastronomiche rionali - dove sarà possibile degustare i piatti tipici della cucina umbra - e con la solenne cerimonia d’inaugurazione, che prevede la benedizione degli stendardi e dei mantelli. Verranno inoltre presentati il Palio 2025, realizzato dall’artista napoletana Lucia Fiore (vincitrice anche del concorso della precedente edizione), e il minipalio 2025, disegnato dalle studentesse Letizia Mazzoli e Lisa Masci. L’intera cerimonia verrà trasmessa in diretta streaming. Da domani al 23 settembre il Palio entrerà nel vivo con le sfilate: spettacoli teatrali itineranti unici, dove scenografie fisse e mobili diventano il palcoscenico a cielo aperto di storie appassionanti e di grande intensità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il “Palio de san Michele“. Tre giorni di rievocazioni

