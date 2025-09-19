Il Palio de san Michele Tre giorni di rievocazioni
L’edizione numero 63 del Palio de San Michele prende il via oggi con l’apertura delle taverne enogastronomiche rionali - dove sarà possibile degustare i piatti tipici della cucina umbra - e con la solenne cerimonia d’inaugurazione, che prevede la benedizione degli stendardi e dei mantelli. Verranno inoltre presentati il Palio 2025, realizzato dall’artista napoletana Lucia Fiore (vincitrice anche del concorso della precedente edizione), e il minipalio 2025, disegnato dalle studentesse Letizia Mazzoli e Lisa Masci. L’intera cerimonia verrà trasmessa in diretta streaming. Da domani al 23 settembre il Palio entrerà nel vivo con le sfilate: spettacoli teatrali itineranti unici, dove scenografie fisse e mobili diventano il palcoscenico a cielo aperto di storie appassionanti e di grande intensità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Conto alla rovescia per il Palio. Novità Giostra Ludus Juvenum. La carica del rione San Michele
Bastia Umbra Ente Palio de San Michele Venerdì 19 settembre prenderà ufficialmente il via la 63ª edizione de IL PALIO DE SAN MICHELE, che si svolgerà dal 19 al 29 settembre. Come da tradizione il Palio inizierà con l’apertura delle taverne e la Cerimonia - facebook.com Vai su Facebook
