Il PalaFlaminio adesso ha la capienza di 3.500 posti
E’ un albero dalle radici solide quello della Rinascita Basket Rimini, che con la pazienza di chi non vuole bruciare le tappe col rischio di vedersi poi incenerita, dall’anno della rifondazione nel 2018 sta crescendo sotto l’ala del patron e presidente Paolo Maggioli. Il volto di una Dole Basket che punta in alto è affiancato dal braccio destro Paolo Carasso, in qualità di amministratore delegato, per poi allungare l’assetto manageriale grazie ai profili di Davide Turci, general manager, e di Alessandro Bolognesi, direttore tecnico. Dalle scrivanie al rettangolo di gioco, dove il padrone di casa è il coach Sandro Dell’Agnello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
