Il nuovo taglio dell’Irpef per 13 milioni di lavoratori | fino a 1.640 euro in più all’anno in busta paga

Un taglio dell’Irpef per 13,6 milioni di lavoratori italiani. Con la riduzione di due punti della seconda aliquota dal 35 al 33%. E l’allargamento fino a 60 mila euro di reddito lordo annuo dello scaglione che oggi si ferma a 50 mila. Sempre che i conti lo consentano, ha detto il viceministro dell’Economia Maurizio Leo a Telefisco. E lunedì 22 settembre l’Istat darà i numeri dei conti pubblici. Gli effetti sulle tasche dei contribuenti sarebbero imponenti. Per la prima e la seconda ipotesi il costo totale è di 8 miliardi di euro. Quanto si guadagna con la riduzione dell’Irpef. Per questo si pensa a un nuovo intervento sulle detrazioni. 🔗 Leggi su Open.online

Taglio dell’Irpef chi e quanto potrebbe guadagnare in busta paga.

Irpef, nuovo taglio: come cambiano le detrazioni, chi riguarderà e chi ci guadagnerà - E il pezzo forte delle misure che il governo sta mettendo a punto sarà l’attesa ... Come scrive ilmattino.it