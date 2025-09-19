Il nuovo stadio Arechi incontro al Comune | via libera alla demolizione della curva nord

Via libera ai lavori di demolizione in curva Nord, primo “mattone” per il nuovo stadio Arechi. Ne hanno parlato a palazzo di città il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il delegato ai rapporti con la Salernitana per l'impiantistica sportiva, Felice Marotta, il presidente granata, Maurizio Milan. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: nuovo - stadio

Il nuovo stadio Arechi, incontro al Comune: via libera alla demolizione della curva nord; Presentato il plastico del nuovo Stadio Arechi; Stadio Arechi Salerno: lavori in curva nord, incontro in Regione.

Metro, stadi e nuovo Ruggi, De Luca detta la roadmap: «Cantieri per due miliardi» - Dal prolungamento della metropolitana leggera allo stadio Arechi e al campo Volpe, passando per il nuovo ospedale. ilmattino.it scrive

Stadio Arechi, via alle demolizioni: approvato progetto da 2 milioni di euro - Il provvedimento riguarda lo “stralcio funzionale 01_A” e prevede un investimento di 1 milione e 980 mila euro, comprensivo di costi di discarica, sicurezza e imprevisti. Lo riporta agro24.it