Il nuovo Manifesto della Libertà e un pantheon che lo incarna | FI si riunisce a Telese e chiama i delusi del centrosinistra

Secoloditalia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo i giovani di FdI a Roma e la Lega a Pontida. È tempo di kermesse di partito anche per Forza Italia. Gli azzurri si ritroveranno a Telese Terme, in provincia di Benevento, dal 26 al 28 settembre, per una tre giorni durante la quale sarà anche lanciato il nuovoManifesto della Libertà”, «ovvero – ha spiegato il segretario di FI e vicepremier, Antonio Tajani – l’attualizzazione e l’aggiornamento del pensiero del nostro fondatore Silvio Berlusconi che ci ha guidato dal ’94 oggi». «Da allora i valori sono sempre gli stessi, ma i temi sono cambiati», ha spiegato il leader azzurro, annunciando che lo stesso titolo dell’evento sarà “Libertà”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

il nuovo manifesto della libert224 e un pantheon che lo incarna fi si riunisce a telese e chiama i delusi del centrosinistra

© Secoloditalia.it - Il nuovo Manifesto della Libertà e un pantheon che lo incarna: FI si riunisce a Telese e “chiama” i delusi del centrosinistra

In questa notizia si parla di: nuovo - manifesto

Shablo, con il nuovo disco Manifesto, torna alla musica

Nuove strutture, 1200 assistiti, un nuovo manifesto delle persone sordocieche: il 2024 della Lega del Filo d’Oro

Tajani annuncia un nuovo “Manifesto delle libertà”: «Il centrosinistra non esiste più: puntiamo a quegli elettori delusi»

A Telese Forza Italia presenta Pantheon e nuovo manifesto della libertà - (askanews) – La festa nazionale di Forza Italia a Telese Terme “sarà tutta dedicata a una parola: la parola libertà”. Segnala askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Manifesto Libert224 Pantheon