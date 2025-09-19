Il nuovo Manifesto della Libertà e un pantheon che lo incarna | FI si riunisce a Telese e chiama i delusi del centrosinistra
Non solo i giovani di FdI a Roma e la Lega a Pontida. È tempo di kermesse di partito anche per Forza Italia. Gli azzurri si ritroveranno a Telese Terme, in provincia di Benevento, dal 26 al 28 settembre, per una tre giorni durante la quale sarà anche lanciato il nuovo “Manifesto della Libertà”, «ovvero – ha spiegato il segretario di FI e vicepremier, Antonio Tajani – l’attualizzazione e l’aggiornamento del pensiero del nostro fondatore Silvio Berlusconi che ci ha guidato dal ’94 oggi». «Da allora i valori sono sempre gli stessi, ma i temi sono cambiati», ha spiegato il leader azzurro, annunciando che lo stesso titolo dell’evento sarà “Libertà”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
