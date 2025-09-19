Il nuovo Ecocentro Plures Alia | Investimento da due milioni
Montespertoli si prepara ad accogliere un’infrastruttura innovativa e strategica per la gestione dei rifiuti. Partiranno lunedì 22 settembre i lavori per la realizzazione del nuovo Ecocentro di Plures Alia in via di Botinaccio, a circa quattro chilometri dal centro del capoluogo. L’opera, del valore di circa due milioni di euro, sorgerà su un’area di oltre 3.100 metri quadrati di proprietà dell’azienda e aprirà al pubblico entro marzo 2027, andando a sostituire il precedente centro di raccolta demolito per far spazio al nuovo impianto di trattamento dei rifiuti organici. La struttura sarà organizzata per garantire funzionalità, sicurezza e semplicità d’uso, con il presidio costante di operatori qualificati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dal nuovo ecocentro alla stanza dei Lego: il pagellone del consiglio comunale
