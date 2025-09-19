Una partita durata troppo poco. Manchester City-Napoli sarà ricordata come una partita durata poco meno di 20 minuti, almeno nella sua forma più significativa. Sì, perché l’espulsione di Di Lorenzo ha trasformato la serata di Etihad in un inevitabile monologo della squadra di Guardiola. Che, lo sappiamo, ama governare le gare attraverso il controllo della sfera, infatti il dato del possesso era già 70% City e 30% Napoli al momento del rosso a Di Lorenzo, e che quindi non ha dovuto fare altro che esprimersi per quelle che sono le sue qualità storiche, aspettare il momento giusto e trovare i due gol che hanno determinato il risultato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli si è dimostrato un ottimo allievo ma anche gli ottimi allievi commettono errori