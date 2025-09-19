Il Napoli esce sconfitto all’Etihad ma a testa alta | buone notizie per Antonio Conte

È una partita che lascia un po’ l’amaro in bocca quella di ieri contro il Manchester City. Il Napoli è uscito sconfitto per 2-0, ma con l’enorme alibi dell’espulsione di Giovanni Di Lorenzo al 20esimo minuto del primo tempo che ha ovviamente compromesso tutta la gara. Nonostante la resistenza durata per altri 35 minuti circa, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it