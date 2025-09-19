Il Monza trova la Samp sfida tra due squadre in cerca di rilancio | In campo senza paura vietato mollare
Monza – “Stai a noi dimostrare i fatti sul campo”. Il tecnico del Monza, Paolo Bianco, non usa troppi giri di parole alla vigilia della gara contro la Sampdoria, valida per la quarta giornata di campionato. Domani alle 17.15 i biancorossi ospitano i blucerchiati all’U-Power Stadium con un solo obiettivo: vincere per riprendere fiducia e scacciare i tanti dubbi che si sono addensati dopo il brutto ko ad Avellino. La sfida mette di fronte due delle squadre maggiormente deluse da questo avvio di stagione. La Sampdoria soprattutto è reduce da tre ko in altrettante gare e arriva in Brianza già con le spalle al muro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: monza - trova
