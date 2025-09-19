Il mondo della casa scende in piazza | i consigli del mercato immobiliare nella tre giorni dedicata all’abitare

Sarzana, 19 settembre 2025 – Il mondo della casa scende.in piazza. Le intenzioni però non sono certamente di protesta ma di promozione dell’abitare e del ruolo delle diverse figure: dal geometra all’architetto ma anche consigli sulle detrazioni fiscali, la conversione dell’immobile a uso turistico. Da oggi, venerdì, fino a domenica torna la rassegna “ La Casa in Piazza ”, organizzato da Confartigianato con il contributo del Comune di Sarzana, Camera di Commercio Riviere di Liguria, banca BVLG. I punti di ritrovo per stand, seminari e dibattiti sono stati allestiti nelle piazze Luni e Matteotti unite dal red carpet e all’interno del municipio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

