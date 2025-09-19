Il momento delle scelte difficili e spesso dettate dal caso

La situazione dei conflitti in essere nel mondo, oltre 120, si conosce poco, peraltro solo per un sentito dire che arriva da lontano. Le uniche situazioni di scontri a fuoco che sono attualmente sul palcoscenico del mondo sono quelle che interessano il Nord Est europeo e il Medioriente. Già da sole bastano a incupire ancor più gli umori di quanti di loro sono già afflitti da pensieri opprimenti. Per tutte le altre l’informazione preferisce utilizzare comunicazioni spot, episodiche e con un risalto poco superiore agli argomenti di cronaca. Diversa è la situazione per quanto concerne il pensiero dei due belligeranti “eccellenti”, precisando che tale qualifica riguarda i comportamenti scomposti di Trump e Putin che li vedono protagonisti nella vicenda ucraina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it