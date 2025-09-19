Il mistero del cervo trovato morto nel parco in Brianza

Dolore e stupore ieri pomeriggio, giovedì 18 settembre, ad Agrate Brianza, dove un esemplare di cervo maschio è stato ritrovato morto all’interno del Parco Aldo Moro, uno dei polmoni verdi più frequentati del capoluogo brianzolo. La scoperta, avvenuta a due passi dal centro cittadino, ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: mistero - cervo

Il mistero del cervo trovato morto nel parco in Brianza https://ift.tt/qtJ3k8E https://ift.tt/pbjwH6m - X Vai su X

Un’esperienza indimenticabile al calar della sera, quando le vette si tingono di mistero e i boschi risuonano di richiami primordiali! Escursione con guide naturalistiche, per ascoltare ed osservare l'affascinante spettacolo dei cervi che bramiscono. sabat Vai su Facebook

Il mistero del cervo trovato morto nel parco in Brianza; Mistero a bordo in Costa Smeralda: 21enne trovato morto su uno yacht, forse a causa delle esalazioni tossiche uscite dal wc chimico; Muore a Ferragosto a Porto Cervo: indagini per omicidio colposo.

Agrate Brianza, cervo trovato morto al Parco Aldo Moro - L’episodio apre diversi interrogativi: da dove provenisse l’animale, come abbia potuto raggiungere un’area urbana così vicina alle case e se il decesso sia legato a cause naturali o ad altro. Riporta mbnews.it

Macabro mistero nella villetta, trovato morto in garage: a scoprire il cadavere del figlio è stato l’anziano genitore - Terni, 24 agosto 2025 – Al vaglio del medico legale e dei carabinieri del Ris (Reparto investigazioni scientifiche) la compatibilità tra la ferita al collo di Andrea Fiorelli, l’ex finanziere trovato ... Scrive lanazione.it