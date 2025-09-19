Il mister tira un sospiro di sollievo: recupero importante per Milan-Napoli Può essere l’uomo decisivo"> Recupero in extremis in vista della sfida tra Milan e Napoli. Adesso il mister potrà contare nuovamente sulle sue doti. Il big match tra Milan e Napoli è pronto, a diversi giorni di distanza ( si giocherà il 28 settembre), a regalare emozioni. Nelle ultime ore è arrivata la notizia del recupero di un uomo chiave. La sua presenza offre nuove soluzioni tattiche e maggiore equilibrio alla squadra. Il suo ritorno ha riportato entusiasmo nello spogliatoio. L’avvio di campionato del Milan è stato altalenante, con buone prestazioni alternate a un passaggio a vuoto che ha fatto discutere tifosi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

