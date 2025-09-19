Il miracolo di San Gennaro si è rinnovato Il sangue nell’ampolla portata a spalla dai seminaristi fino all’altare maggiore si presentava già sciolto

Alle 10.07 di oggi venerdì 19 settembre si è rinnovato il miracolo di San Gennaro a Napoli. C’era grande attesa nel Duomo di Napoli per il prodigio della liquefazione del sangue del santo patrono della città. La liquefazione del sangue del santo Patrono di Napoli è avvenuta prima della Celebrazione eucaristica nel Duomo, come sempre affollato di fedeli. L’Arcivescovo di Napoli, il cardinale don Mimmo Battaglia, si è recato nella Cappella del Tesoro con l’abate, monsignor Vincenzo De Gregorio, il sindaco Gaetano Manfredi (che presiede la Deputazione di San Gennaro) e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il miracolo di San Gennaro si è rinnovato. Il sangue nell’ampolla, portata a spalla dai seminaristi fino all’altare maggiore, si presentava già sciolto

