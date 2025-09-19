Il mio calcio libero L’analisi di Lele Adani

19 set 2025

La serie A vista dall’ex giocatore e ora opinionista Rai: “Il Napoli ha migliorato una squadra già forte, ma la Juve ha un attacco fortissimo e grande voglia di rivincita” L’analisi del nostro campionato, il parere sulla Nazionale e i nuovi fenomeni del calcio mondiale: “Occhio a Mastantuono del Real Madrid, dopo Yamal sarà lui a farci impazzire. E che fortuna poter vedere Nico Paz con il Como”. 🔗 Leggi su Panorama.it

