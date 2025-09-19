Il ministro Giuseppe Valditara visita Torino | contestazione degli studenti tensioni con le forze dell' ordine

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è a Torino. Questa mattina, 19 settembre 2025, ha fatto tappa all’Istituto Superiore Zerboni di via Paolo della Cella, con indirizzi sistema moda e manutenzione e assistenza tecnica. La visita è l’occasione anche per celebrare la realizzazione del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: ministro - giuseppe

Il Ministro Giuseppe Valditara: «Agenda sud, la scuola guida il cambiamento: è modello per l'Europa»

I 100 anni della Scuola del Libro di Urbino con il ministro Giuseppe Valditara

L'arrivo del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara al Podesti-Calzecchi-Onesti di Ancona | VIDEO

Oggi, #17settembre 1935, a Cerignola ( #Foggia ) nasce Giuseppe Tatarella: il "ministro dell'armonia". #AccaddeOggi . Vai su Facebook

Comincia il nuovo anno scolastico, il ministro Giuseppe Valditara spiega a Class CNBC le novità della riforma del 4+2: scuola e imprese saranno più vicine. Qui l’intervista integrale di @gualtiero_lugli: http://tinyurl.com/4j3n8dmj @G_Valditara @MIsocialTW - X Vai su X

Valditara visita la scuola Podesti. «Siete i pilastri di una società che cambia. L'istruzione professionale non forma alunni di serie B»; Inizio scuola 2025, Valditara in visita nelle Marche: Senza radici è difficile costruire un grande futuro; La visita di Valditara: Marche, scuole super. Il Pd: Spot elettorale.

Valditara rilancia la scuola del merito: “Luogo di gentilezza e valorizzazione dei talenti” - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha tracciato la sua visione di scuola ideale durante la visita all'istituto superiore Zerboni di Torino, struttura che ha promosso il prog ... Da orizzontescuola.it

Valditara in visita a Torino, fuori dalla scuola protesta del collettivo studentesco - «La scuola deve essere un luogo di apprendimento sereno, un luogo dove si insegna il rispetto e dove si impara la gentilezza, la gentilezza fra compagni, il rapporto positivo e dialogante, il rapporto ... Scrive giornalelavoce.it