Il Ministero promuove la Senzaspine | Orchestra della Città metropolitana

Una stagione che porta la musica classica in tutta la città, aperta a tutti e senza barriere. È questo lo spirito dell’ Orchestra Senzaspine, che dal 1 ottobre inaugura la nuova stagione con un riconoscimento prestigioso: per il triennio 2025-2027 è stata ammessa al contributo del Ministero della Cultura come Nuova Orchestra Territoriale, la prima in Emilia-Romagna. "Siamo stati riconosciuti come Orchestra della Città Metropolitana e la nostra realtà diventa un organismo più complesso, con maggiori responsabilità ma anche nuove opportunità culturali e lavorative", spiega il direttore artistico Tommaso Ussardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

