Il mimetismo di questa falena è un'opera d'arte dell'inganno | così Macrocilix maia elude i predatori

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Asia vive una falena che si difende dai predatori con una strategia straordinaria, considerata una delle più affascinanti tecniche di mimetismo del mondo naturale. Ecco in che modo Macrocilix maia cerca di non farsi mangiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mimetismo - falena

