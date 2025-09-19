Il miele Dop sale in passerella Mulazzo celebra l’eccellenza tra degustazioni e laboratori

Tutta la bontà del miele a Mulazzo nella prima edizione di Bancarel’Miele. Una manifestazione che si propone di celebrare il Dop della Lunigiana, le api e il legame profondo tra uomo e natura, valorizzare un prodotto simbolo del territorio e promuovere un modello di vita e di economia fondato sulla qualità, il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia della biodiversità. Per domani e domenica è previsto un ricco calendario di attività, tra degustazioni guidate di miele Dop e altre eccellenze locali, laboratori didattici per bambini e famiglie, per scoprire il mondo delle api, show cooking con chef che interpreteranno il miele in chiave creativa, incontri e conferenze con apicoltori ed esperti di sostenibilità, mercato a cielo aperto con produttori e artigiani della Lunigiana e poi musica, spettacoli e visite guidate per vivere il borgo in festa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

