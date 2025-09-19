Il miele dello sballo alle porte di Roma | pusher trovato con la wax la droga dell' euforia
Cinque volte più potente del fumo e dell'erba. Un concentrato di hashish con valori di thc tra il 50 e il 70 per cento. Dopo alcuni sequestri a Roma nei quartieri di Primavalle, Montagnola e Città Giardino il wax arriva alle porte della Capitale, nella zona di Ciampino. A interrompere il giro di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
