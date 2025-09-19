L’heavy metal “sfonda” la porta dello stadio di San Siro. Finalmente, dopo decenni di attesa, una band di “metallo pesante“ potrà diffondere le sue note e le sue parole nella Scala del calcio e del rock. Parliamo degli Iron Maiden, che si esibiranno al Meazza il 17 giugno 2026. Dopo il grande successo dello show dello scorso 13 luglio allo stadio Euganeo di Padova legato al tour mondiale “Run For Your Lives“, la band di Steve Harris e Bruce Dickinson realizza un piccolo sogno che aveva nel cassetto: suonare in uno degli stadi più iconici del pianeta, il Meazza, pur se ormai quasi centenario e in attesa di demolizione (Consiglio comunale permettendo). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il metal irrompe nel tempio. Iron Maiden il 17 giugno: "Finalmente crolla il tabù"