Il Mercato Straordinario torna al Parco Novi Sad
Con la fine delle vacanze e l’inizio della scuola, settembre segna per tutti un nuovo inizio. E il Mercato straordinario della terza domenica del mese è l’occasione perfetta per ripartire con energia, tra shopping all’aperto, profumi di stagione e tante novità per la vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: mercato - straordinario
Castelnuovo in festa. Celebrazioni del patrono e mercato straordinario
Nubifragio su Bisceglie: distrutto il mercato straordinario in piazza Vittorio Emanuele
Mercato Straordinario questa domenica al Parco Novi Sad di Modena
Domenica 21 settembre Mercato straordinario Piazza Grande #Palmanova Vai su Facebook
Il Mercato Straordinario torna al Parco Novi Sad; Domenica 17 agosto torna il mercato straordinario al Parco Novi Sad di Modena; Il 15 giugno al Parco Novi Sad, c’è il Mercato Straordinario.
Parco Mercatello, sfida vinta: ma c'è l'incubo incuria - Restituito a salernitani e visitatori dopo un paziente lavoro di restyling ad aprile 2024, grazie a un investimento di poco meno di cinque milioni di euro stanziati dalla Regione Campania, ... Secondo ilmattino.it