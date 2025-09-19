Il maxi sequestro milionario all' amico di Tony Nicoletti Sigilli a ville garage auto e terreni
Un tesoro. Un appartamento a Grosseto, due ville in una zona residenziale di Pomezia, una serie di garage e appartamenti anche a Roma, uffici, terreni, auto e disponibilità finanziarie. Tutto per un valore complessivo di circa quattro milioni di euro.Beni che sarebbero stati comprati con i soldi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: sequestro - milionario
Le immagini della maxi operazione "Medusa" contro il traffico di migranti: 25 arresti e sequestro milionario
Sequestro milionario a Napoli, batosta per un imprenditore legato alla Camorra
Finanza, sequestro milionario. Perricciolo finisce nel mirino. Tra i beni case e auto di lusso
Blitz della Guardia di Finanza e maxi sequestro milionario per Angelo Napolitano: gravi accuse contro il noto tiktoker >> https://buff.ly/NQz6oEf Vai su Facebook
Sequestro milionario per Angelo Napolitano, il tiktoker amico di Rita De Crescenzo: accusa è evasione fiscale #napoli #tiktoker #angelonapolitano #18settembre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/sequestro-angelo-napolitano-tiktoker-evasione_103639467- - X Vai su X
Il maxi sequestro milionario all'amico di Tony Nicoletti. Sigilli a ville, garage, auto e terreni; Sequestro milionario per Angelo Napolitano, il tiktoker amico di Rita De Crescenzo: accusa è evasione fiscale; Maxi sequestro per Angelo Napolitano, il tiktoker amico di Rita De Crescenzo.
Sequestro milionario per Angelo Napolitano, il tiktoker amico di Rita De Crescenzo: accusa è evasione fiscale - Maxi sequestro da oltre 5,7 milioni di euro per Angelo Napolitano, imprenditore napoletano noto sui social e amministratore della società Am Distribution Srl. Segnala msn.com
Sequestro milionario all'imprenditore Angelo Napolitano - scandalo girato nel Consiglio regionale della Campania insieme a Rita De Crescenzo ... rainews.it scrive