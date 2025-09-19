Il Malato Immaginario | al Cilea teatro e solidarietà

La LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e il supporto organizzativo di Polis Cultura, darà vita a una serata di teatro e solidarietà. Al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, sabato 11 ottobre alle ore 21, andrà in scena Il Malato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: malato - immaginario

"Il malato immaginario" di Molière torna a teatro in un esilarante adattamento della compagnia Quinte Strappate

‘Il malato immaginario’ in scena al chiostro di San Francesco (FOTO) - facebook.com Vai su Facebook

IL MALATO IMMAGINARIO; Il malato immaginario (EMILIO SOLFRIZZI): Date e Biglietti; Da Muccino a Malinconico, la tv in scena al teatro Al Massimo.

Reggio, al Teatro Cilea serata di solidarietà con LILT e ‘Il Malato Immaginario’ - La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e il supporto organizzativo di Polis Cultura,, promuove una speciale serata di teatro e solidarietà ... Lo riporta citynow.it

Le incursioni del Malato immaginario - Domenica ad Arquà il Malato immaginario in corsa per Gran premio regionale del teatro amatoriale. Riporta polesine24.it