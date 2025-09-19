Il maglioncino girocollo minimal è un capo essenziale del guardaroba | semplice versatile e sempre attuale
Perfetto per look sofisticati senza sforzo, si abbina con facilità a capi basic e più strutturati. Tra le proposte, un outfit stratificato e ricco di contrasti: il pullover girocollo fa da base neutra alla giacca in pelle con cintura, alla gonna crochet colorata e agli accesso. A seguire, una mise elegante con pullover dal taglio essenziale accompagnato da gonna midi a balze fluida e sandali dorati che illuminano l’outfit, per un risultato sobrio ma con dettagli sofisticati e raffinati. Invece, per chi desidera un look casual, maglione con maniche a prosciutto e jeans larghi definiscono un outfit ampio e confortevole, mentre le sneaker donano un carattere sportivo e versatile. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: maglioncino - girocollo
I capi basici che non possono assolutamente mancare nel vostro guardaroba : il cardigan girocollo in viscosa e il maglioncino scolllo a V Due MUST HAVE indispensabili! Vai su Facebook
Lista di maglioni girocollo da valutare per la primavera 2025 - Da infilare sotto giacche con cintura e cappotti oversize, dentro jeans e pantaloni, sopra gonne mini, midi e lunghe, i maglioni girocollo sono i protagonisti assoluti dei look di questa primavera ... Si legge su cosmopolitan.com
Tempo di “cashmerino”. 5 idee originali per abbinare il prezioso pullover di stagione - Niente come il maglione di cashmere si inserisce in questo filone: per rederlo attuale, basta puntare nell’abbinamento su un pezzo up- Lo riporta iodonna.it