Perfetto per look sofisticati senza sforzo, si abbina con facilità a capi basic e più strutturati. Tra le proposte, un outfit stratificato e ricco di contrasti: il pullover girocollo fa da base neutra alla giacca in pelle con cintura, alla gonna crochet colorata e agli accesso. A seguire, una mise elegante con pullover dal taglio essenziale accompagnato da gonna midi a balze fluida e sandali dorati che illuminano l’outfit, per un risultato sobrio ma con dettagli sofisticati e raffinati. Invece, per chi desidera un look casual, maglione con maniche a prosciutto e jeans larghi definiscono un outfit ampio e confortevole, mentre le sneaker donano un carattere sportivo e versatile. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il maglioncino girocollo minimal è un capo essenziale del guardaroba: semplice, versatile e sempre attuale.