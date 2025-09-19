Il lungo applauso del Parlamento Ue per l' approvazione della risoluzione su Gaza – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 settembre 2025 Con 305 voti favorevoli, 122 contrari e 151 astenuti il Parlamento Europeo approva la risoluzione sulla crisi umanitaria a Gaza. Fra le questioni centrali, oltre quella della liberazione degli ostaggi e della lotta contro la carestia, il riconoscimento dello Stato di Palestina. Le immagini del lungo applauso. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Si è sciolto il #sangue di #SanGennaro. La notizia è stata data alle 10.08 ed è stata accolta dal lungo applauso di fedeli presenti nel Duomo di #Napoli. "Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida"

Parlamento Ue: Von der Leyen, Discorso su stato dell'Unione. La storia di Sasha e di "baba" Liudmyla commuove l'emiciclo - "La libertà e l'indipendenza sono quello per cui stanno combattendo le persone in Ucraina.