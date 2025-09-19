Il Lecce si illude poi ci pensa Belotti Vince il Cagliari terza sconfitta consecutiva per i giallorossi
Fa festa il Cagliari al Via del Mare. Un Lecce bello solo a tratti si arrende al gallo Belotti in versione super. Finisce 2-1. Il primo tempo è una dolce quanto terribile illusione. I. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Il Lecce saluta Krstovic e si prepara ad annunciare l'arrivo del successore di Baschirotto. Per l'attacco c'è pure Cutrone - Dopo aver ufficializzato la cessione all'Atalanta, a titolo definitivo, del bomber Nikola Krstovic per 25 milioni di ...