Il Lecce si illude poi ci pensa Belotti Vince il Cagliari terza sconfitta consecutiva per i giallorossi

Quotidianodipuglia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fa festa il Cagliari al Via del Mare. Un Lecce bello solo a tratti si arrende al gallo Belotti in versione super. Finisce 2-1. Il primo tempo è una dolce quanto terribile illusione. I. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

il lecce si illude poi ci pensa belotti vince il cagliari terza sconfitta consecutiva per i giallorossi

© Quotidianodipuglia.it - Il Lecce si illude, poi ci pensa Belotti. Vince il Cagliari, terza sconfitta consecutiva per i giallorossi

In questa notizia si parla di: lecce - illude

Il Lecce si illude, poi ci pensa Belotti. Vince il Cagliari, terza sconfitta consecutiva per i giallorossi.

Il Lecce saluta Krstovic e si prepara ad annunciare l'arrivo del successore di Baschirotto. Per l'attacco c'è pure Cutrone - Dopo aver ufficializzato la cessione all’Atalanta, a titolo definitivo, del bomber Nikola Krstovic per 25 milioni di ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Lecce Illude Pensa Belotti